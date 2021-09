Ploomipuu jäi esimesena finaalist välja, Topkin saavutas 14. koha

Kardo Ploomipuu teenis oma viiendatel paraolümpiamängudel 100 m seliliujumises 9. koha ajaga 1.06,90. "Lootsin tulemust 1.04 või 1.05, aga hommikul tundsin, et ilmselt päris sellist tulemust täna ei tule," sõnas Ploomipuu pärast ujumist.

Võistlusi üldiselt kommenteerides, ütles Ploomipuu, et teda ei mõjutanud see, et tribüünidel polnud publikut. "Mind see ei mõjuta, et publikut pole, tunnen sellegipoolest, et olen paraolümpiamängudel. See aasta oleme saanud mitmeid võistlusi, kus pole pealtvaatajaid olnud. Seega pole hullu," lisas Ploomipuu.

100 m seliliujumise kiireim oli ukrainlane Maksim Krõpak, kes lõpetas ajaga 1.00,07. Ukrainlane edestas järgmist võistlejat eelujumises pooleteise sekundiga.

Matz Topkin sai oma paraolümpiamängude debüüdil 50 m vabaltujumises 14. koha ajaga 43,91. Enne starti sõnas Topkin, et Tokyosse jõudes jäi ta haigeks ning treeningutel on näha, et vorm ei ole seetõttu see, mis võiks olla.

Topkin osaleb veel reedel 50 m seliliujumises, mis on tema põhiala. "Homme tahaks finaali saada ja Kardost tahaks ka parema koha saada," sõnas Topkin pärast neljapäevast võistlust.

50 m vabaltujumises jõudsid kolm ujujat lõpuni ajaga alla 39 sekundi. Kiireim oli jaapanlane Takayuki Suzuki, kes lõpetas ajaga 38,25. Suzukile järgnesid iisraellane Ami Omer Dadaon (38,42) ja itaallane Luigi Beggiato (38,76).

Matz Topkin. Autor/allikas: Eesti Paralümpiakomitee

Neljapäeval, Tokyo paraolümpiamängude üheksandal võistluspäeval, võistleb ka kettaheitja Egert Jõesaar, kelle jaoks on need elu teised paraolümpiamängud. 2016. aasta Rio paraolümpiamängud tõid Jõesaarele kaheksanda koha tulemusega 46.61. Tema tänavune hooaja tippmark on 52.92.

Kettaheite finaal toimub Eesti aja järgi kell 13.05 ning ülekannet on võimalik vaadata Rahvusvahelise Paralümpiakomitee YouTube'i kanalilt.