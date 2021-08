Paraolümpia avatseremoonial kantakse solidaarsusest ka Afganistani lippu

"Solidaarsusest kaasame avatseremooniale ka Afganistani lipu. Otsus sündis pühapäeval ja selle jaoks kutsusime Tokyosse lippu kandma UNHCR-i esindaja. Ma arvan, et seda on oluline esile tõsta, sest soovime maailmale saata rahu ja solidaarsust hindava sõnumi. Tahaksime, et afgaanid oleksid siin ise oma lippu kandmas, aga kahjuks pole see füüsiliselt võimalik. Mõtetes on nad kindlasti siin," teatas Hashimoto.

Sel kuul on maailma šokeerinud Afganistanis toimuv – Talibani väed võtsid pealtnäha suurema vaevata enda kontrolli alla riigi kõik suurimad linnad, Afganistani president oli pealinna Kabuli hõivamise hetkeks riigist lahkunud.

Paljud afgaanid soovivad riigist iga hinna eest lahkuda ja nii on lennujaamades toimuvates rüselustes hukkunud juba paljusid tsiviilisikuid. Hiljuti kirjutas Delfi, kuidas noor Afganistani jalgpallur soovis USA transpordilennukiga riigist põgeneda ning end lennuki telikusse peites sammus kindlasse surma.

Sündmuste arengu käigus hoiti mujal maailmas kätt ka sportlaste pulsil, eriti naissportlaste käekäigul. Õige pea peale taliibide võimule tulekut sai selgeks, et naissportlase tulevik on ohus, neid tahetakse hukata või julmal moel ära kasutada.

Tokyo olümpiamängudel pidi ajalugu tegema taekwondos võistlev Zakia Khudadadi, kellest pidi saama riigi ajaloo esimene paraolümpial võistlev naissportlane. Ta esitas avaliku abipalve, milles avaldas lootust keerulisest poliitilisest olukorrast hoolimata Kabulist lahkuda ja Tokyosse jõuda.