Susannah Kaul saavutas 100 m vabaltujumises 13. koha

100 m vabaltujumine oli Kauli teine ning ühtlasi viimane start Tokyo paraolümpiamängudel. Pärast ujumist kommenteeris Kaul, et murdekoht tuli teise 50 m peal, sest esimesed 50 m läbis ta hea ajaga.

Ta sõnas, et puudu jäi plahvatuslikust veealusest väljumisest, mis muidu on tal olnud tugevam, aga Tokyos pole nii hästi õnnestunud. "Eesmärk oli saada finaali, seda ma ei täitnud ja see on ka ainuke asi, mis kripeldama jääb," ütles Kaul.

"See, et kummaski ujumises ei tulnud oma isiklikku rekordit mind nii väga ei heiduta. Kuna olen selle hooaja vältel juba nii mitu korda oma isiklikku rekordit uuendanud, siis see oleks olnud väga suur üllatus." võttis ujuja oma esimesed paraolümpiamängud kokku.

"Küll aga olles siin kohal ja oma stardid ära teinud, võin öelda, et 50 m ujumisega olen rahul ja hinge peale midagi ei jää, andsin endast maksimumi ja aeg oli ka hea. Kui 100 m ujumises oleks olnud aeg parem, oleksin rohkem rahul, aga konkurendid on heal tasemel ning midagi teha ei ole." lisas Kaul.

Sama distantsi teine eelujumine tõi uue maailma- ja paraolümpiarekordi 58,60, milleni jõudis kanadalanna Aurelie Rivard. Kaul ütles, et maailmarekordit ei oodanud keegi. "See on väga kõva saavutus, et ta suutis kohe hommikul oma aega parandada. Enda puhul saan selle välja tuua, et hommikul vara ujuda on raskem kui eelujumise lõpus või õhtul finaalis. Seega suur respekt talle, et ta suutis kohe hommikul ujuda maailmarekordi." kommenteeris Kaul.

Kaul osales kolmapäeval ka 50 m vabaltujumise eelujumistes, kus sai kokkuvõttes 10. koha.