Brawn: Mercedeses peaks järgmisel hooajal sõitma Russell

Vormel-1 MM-sarjas osaleva Mercedese tiimi pealiku Toto Wolffi kinnitusel ei jätka järgmisel aastal nende eest sõitmist Valteri Bottas. Eelmise pealiku arvates on nüüd parim kandidaat uueks hooajaks George Russell.

"Minu arvates on Mercedesel järgmiseks hooajaks Lewis Halmiltoni kõrvale ainult üks valik," ütles endine Mercedese pealik Ross Brawn.

2018. aastal vormel-2 sarja võitnud Russell jõudis vormel-1 MM-sarjas esimest korda pjedestaalile Belgia GP-l, kus lõpetas teisena. Võistlus lõpetati pärast kolme ringi turvaautot taga sõitmist halbadele ilmaoludele tõttu ning esikolmik jäi samaks, mis kvalifikatsioonis.

"Me kõik teame, et Geroge Russell on väga andekas. Oleme näinud teda hästi sõitmas Williamsi eest ning eelmisel aastal Lewis Hamiltoni asemel Mercedeses Sakhiri GP-l. Russeli auto ei ole olnud parimatega konkurentsivõimeline, aga keerulistes ilmastikuoludes toimunud Belgia GP kvalifikatsioonis sai ta teistest paremini hakkama," lisas Brawn.