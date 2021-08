Russell pääses vormel-1 ajaloo lühimal etapil esmakordselt pjedestaalile

Pühapäeval sadas Spa-Francorchampsi ringraja kohal tugevat paduvihma, mistõttu lükkus start korduvalt edasi ning kui vormelisõitjad viimaks rajale lubati, piirduti turvaauto taga vaid kahe ringiga.

Läbitud 14,008 kilomeetrit teeb tänavusest Belgia GP-st ühtlasi vormel-1 ajaloo lühima etapi. Lühim ametliku lõppjärjestuga etapp oli seni 1991. aasta Austraalia GP, toona läbiti 14 ringi.

Järjestus jäi samaks mis stardiski ehk võitjaks kuulutati Max Verstappen, kellele järgnesid George Russell (Williams) ja Lewis Hamilton (Mercedes). Et läbiti vähem kui 75 protsenti sõidu kogupikkusest, teenis esikümme poole vähem punkte, ehk Verstappen võidu eest 12,5, Russell 9, Hamilton 7,5 jne. Viimane kord jagati vormel-1 sarjas pooled punktid 2009. aasta Malaisia GP-l.

23-aastane Russell pääses vormel-1 sarjas esmakordselt pjedestaalile, viimati lõpetas Williamsi sõitja esikolmikus aastal 2017, kui sellega sai Aserbaidžaanis hakkama Lance Stroll.

"Tagantjärele vaadates oli kvalifikatsiooni võit ülitähtsaks," sõnas Verstappen pühapäeva õhtul. "On kahju, et me ei saanud sõita, aga tingimused olid väga keerulised. Arvan, et kui oleksime alustanud kell kolm, oleks meil olnud võimalus."

"Mul on fännidest kahju: loodan väga, et nad saavad oma raha tagasi," ütles Hamilton.

MM-sarja üldarvestuses on liidrina jätkaval Hamiltonil nüüd 202,5 punkti, Verstappen kaotab talle kolme silmaga.