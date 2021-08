Trekisõitja Sarah Storey parandas endanimelist maailmarekordit

Storey oli juba enne tänavusi Tokyo paraolümpiamänge Suurbritannia tituleerituim naissoost parasportlane, kuid peale kolmapäeva lahutab teda kodumaa edukaima parasportlase, ujuja Mike Kenny rekordist vaid üks olümpiakuld.

Jälitussõidu finaal oli Rio olümpiamängude kordusetendus, sest ka sealses finaalis kohtusid 43-aastane Storey ja kaasmaalane Crystal Lane-Wright ning taas ületas finišijoone esimesena Storey.

Storey parandas maailmarekordit juba eelsõidus, purustades esimese naisena kolme ja poole minuti piiri. Eelmist, Rio paraolümpial püstitatud rekordit parandas ta ligi nelja sekundiga, seades uueks kõigi aegade tippmargiks 3.27,057.

Kogenud britt on pjedestaalile jõudnud igal paraolümpial, kus ta võistlustules olnud on. Paraolümpia individuaalses jälitussõidus on kogenud naine võidutsenud koguni neljal korral järjest.