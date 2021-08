Viimsi tegevjuht Einaste: 100 000 eurot on Eesti spordis väga suur raha

Miks on Eesti rikkaima omavalitsuse korvpalliklubi sisenemine meistriliigasse võtnud 20 aastat? Eesti meistriliigas ja Eesti-Läti ühisliigas alustava Korvpalliklubi Viimsi tegevjuhi Tanel Einaste sõnul on järgmisele tasemele liikumise taga aastakümnete pikkune pidev töö just eeskätt noortega, et tagada klubile andekate mängijate pealekasv. Küll nentis Einaste Kalev Kruusile antud intervjuus, et uude liigasse sisenemisega kaasnevad ka täiesti teistes mõõtmetes väljaminekud, mistõttu oli uute sponsorite kaasamine vältimatu.

Möödunud hooajal meeste esiliigas võidutsenud Korvpalliklubi Viimsi teeb järgmise loogilise sammu, liitudes kohaliku meistriliiga ning Eesti-Läti ühisliigaga. Küsimusele, miks Eesti rikkaima omavalitsuse korvpalliklubil võttis meistriliigasse sisenemine 20 aastat aega, vastas Einaste, et Viimsi KK strateegia on olnud alati jätkusuutlik areng. "Me tegutseme ja kasvame väärtuspõhiselt ja põhjalikult ning liigume edasi alles siis, kui aeg selleks on küps. Me oleme nende aastate jooksul üles ehitanud laiemajõulise klubi, mis baseerub tööl laste ja noortega ning tagab meile tulevikuperspektiivis jätkusuutlikkuse," selgitas Einaste, kelle hinnangul ei tohi klubi kasv olla õhina- ja projektipõhine.

Einaste sõnul on Viimsi KK kiires arengus kahtlemata olulist rolli mänginud ka vajadustele vastava kaasaegse spordikompleksi rajamine. "Spordikompleksi ei saa ilusate silmade eest üleöö, see on aastatepikkuse planeerimise ja töö tulemus, et rajada Viimsisse erinevate spordialade vajadustele vastav kompleks," ütles Einaste.

Samas kinnitab Einaste, et spordikompleks ning selle pakutav töökeskkond, mängusaal ja tugiteenused on olnud oluline argument uute mängijate värbamisel. "Me pole kellelegi rahapatakaga vastu pead visanud – pigem kohtume mängijatega ning tutvustame neile oma meeskonda, nägemust ja võimalusi. Kusjuures lisaks rahanumbrile ja treeningkeskkonnale on mängijate jaoks osutunud äärmiselt oluliseks aktiivne publik ja fännid, kes mängudel kohal käivad," lisas Einaste.

Viimsi KK sisenemisega meistri- ning Eesti-Läti ühisliigasse kaasnesid klubile senisest märkimisväärselt suuremad kulutused, mis eeldas paratamatult ka uute sponsorite otsimist. Einaste sõnul maksab näiteks Eesti-Läti liigas osalemine umbes 4000-5000 tuhat eurot ning klubi on nimitoetaja ja särgisponsori osas veel pakkumistele avatud. Küsimusele, kas 100 000 euro suurusest sponsorlusest klubile piisaks, vastas Einaste, et sellele kirjutataks kohe alla, sest 100 000 eurot on Eesti spordis väga suur summa.

Lisaks arutlesid Kalev Kruus ja Tanel Einaste taskuhäälingus selle üle, millest on tingitud Hispaania ja Itaalia klubide huvi Eesti mängijate vastu ning kas ja millised on noorte võimalused areneda Eestis välisturule atraktiivseteks mängijateks. Einaste täispikka intervjuud saab kuulata siit.