KK Viimsiga liitus veel üks oma kasvandik

Koduse korvpalli kõrgliiga uustulnuk KK Viimsi teatas teisipäeval, et uueks hooajaks on käed löödud oma kasvandikust 20-aastase ääremängija Kevin Sündiga.

196 cm pikkune mängumees naaseb pärast aastast ajateenistust korvpalliväljakutele, kirjutab Korvpall24.ee. Varasemalt on Sünd kuulunud Eesti 3×3 noortekoondisesse ning ta on Kristjan Evarti ja Kaarel Traumanni kõrval üheks kolmest mängijast, kes Viimsi meeskonna ridades on tulnud Saku II liiga ja esiliiga meistriks.

"Tahan kindlasti uuel hooajal astuda suure sammu edasi nii kaitsemängus kui ka läbimurretes. Pean ennast heaks viskajaks, kes suudab olulistel hetkedel tabada. Pingutan trennides sajaprotsendiliselt, et mängida ennast põhirotatsiooni," sõnas Sünd.

"Ootame sellel aastal Kevinilt kõigepealt tugevat treenimist, et samm arengus edasi teha," lisas peatreener Valdo Lips.