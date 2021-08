Eestisse naasev Taavi Jurkatamm liitub Viimsiga

"Mul on suurim rõõm olla oma esimesel profihooajal KK Viimsi ridades ning võidelda kohe kõrgete kohtade eest. Pean ennast meeskonnamängijaks, kes suudab väljakul täita treeneri nõudmisi. Ootan algavalt hooajalt palju võite ja publikut saali," kommenteeris Jurkatamm.

"Klubil on suurim rõõm, et talendikas mängumees Taavi Jurkatamm valis oma esimeseks profimeeskonnaks KK Viimsi. Tegemist on väga hea pikakasvulise viskajaga, kes suudab tegutseda edukalt ka lauas ning suudab mängida nii "kolme" kui ka "nelja" peal. Kindlasti suudab Taavi teha suuri edusamme enda arengus algaval hooajal," lisas KK Viimsi peatreener Valdo Lips.

Oma viimasel ülikooliaastal kogus Jurkatamm 25 mänguga San Francisco eest keskmiselt 25,7 minutit mänguaega, 5,7 punkti ja 3,6 lauapalli, alustades 23 mängu algkoosseisus.