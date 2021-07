Eesti Korvpalliliit aktsepteeris KK Viimsi kõrgliigaga liitumise avalduse

Järgmise sammuna jääb Eesti Korvpalliliit ootama KK Viimsi, nagu ka kõigi teiste klubide, registreerimisdokumente, mille esitamistähtajaks on 20. juuli.

KK Viimsi kutsus eelmisel nädalal kokku pressikonverentsi, kus teavitati üldsust ametlikult oma otsusest samm kõrgemale tasemele ära teha. Peatreeneriks kinnitati Valdo Lips ning lubati jõudsalt hakata komplekteerimisega tegelema.

Eesti Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi sõnas nädalapäevad tagasi toimunud pressiüritusel: "KK Viimsi senine tegevus vastab 100-protsendiliselt Eesti korvpalliliidu strateegilistele eesmärkidele, millest üks olulisem on toimiv organisatsioon. Viimsi on elav näide sellest, et kogukonna kaasamiseks ei pea otseselt mängima kõrgliigas. Mul on hea meel, et nad sammu kõrgemale teevad ja seda enda poolt sportlikult välja võidetud kohale."