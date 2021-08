Noor mängujuht jätkab karjääri KK Viimsis

Algaval hooajal kõrgliigaga liituv KK Viimsi andis teada, et nende särgis jätkab 19-aastane ja 185 sentimeetri pikkune tagamängija, klubi oma kasvandik Jorgen Rikberg.

Eelmisel hooajal tõi Rikberg esiliigas 21 mänguminutiga keskmiselt 10,8 punkti 2,5 resultatiivset söötu ning 2,4 lauapalli. Lisaks tegi Rikberg kaasa teises liigas, kus tõi parimas mängus lausa 49 punkti (kahesed 13/17, kolmesed 1/1, vabavisked 20/20).

Jorgen Rikberg on uue hooaja eel ootusärev. "Tahan kindlasti uuel hooajal näidata ennast nii trennides kui ka mängudes ja "vanad" mehed üle mängida. Kindlasti pean muutma enda kolmesed veel stabiilsemaks, et olla kindlalt põhirotatsioonis sees. Pean ennast heaks punktitoojaks ning ootan uuel hooajal saali rohkem publikut, kui oli eelmise aasta lõpus."

"Tegemist on noore ja perspektiivika mängumehega, kes peaks sel hooajal oma arengus tegema sammu edasi. Veideman on suurepärane eeskuju, kellelt õppida. Kõik võimalused on loodud, Jorgen peab ennast ise tõestama," kommenteeris treener Tony Liivak talendi jätkamist KK Viimsis.

Tanel Einaste lisas: "Jorgen on just üks nendest põhjustest, miks otsustasime meistriliigasse minna. Tahame aidata oma kasvandikel minna tippkorvpalli läbi oma koduklubi, andes sellega hoogu nende karjäärile. Selline edulugu innustab järgmisi noormängijaid korvpallile pühenduma ja aitab ala populariseerida. Klubina oleme loonud selleks kõik võimalused. Ootame Jorgenilt hooaja jooksul läbimurret meeskonna põhirotatsiooni."