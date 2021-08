Kristjan Kokk naaseb Viimsisse

19-aastane ja 204 sentimeetri pikkune ääremängija Kristjan Kokk, kes kolm eelnevat hooaega õppis ja esindas Audentese Spordigümnaasiumit, naaseb Viimsisse, et meistriliigas debüteeriva meeskonnaga arengus samm edasi teha.

Viimsi oma kasvandik ja Eesti noortekoondiseid esindanud noormängija tegi eelmisel hooajal esiliigas häid esitlusi. 14 mängus teenis Kokk keskmiselt 23,3 minutit mänguaega, mille jooksul viskas keskmiselt 8,6 punkti ja võttis neli lauapalli.

Kokk kommenteeris liitumist Viimsiga järgnevalt: "Näen Viimsis väga häid võimalusi enesearenguks ning olen valmis selleks tööd tegema. Loodan teenida palju mänguminuteid ja ootan palju rahvast saali, et nautida meie kogukonna toetust."

Peatreener Valdo Lips oli Koka liitumise üle rõõmus. "On siiras rõõm näha, et Kristjan jätkab pühendumist korvpallile ning on tahtmist täis ennast treeningutel näidata. Kokk aitab meid kindlasti tabavate kaugvisetega, kõva võitlusega kaitses ning lauapallide hankimisega. Ta suudab kindlasti teha meiega koos arengus sammu edasi ning saada hooajal jooksul füüsiliselt tugevamaks."

Klubi tegevjuht ja partner Tanel Einaste teatas, et Kokk oli algusest peale silmapiiril. "Kristjan oli meie kõige esimeses nimekirjas, keda Viimsi meeskonnas näha tahtsime ja meie jaoks oluline lüli, nii sportlikult kui ideeliselt, miks meistriliigaga liituda. Nagu Jorgen ja Kevin, nii ka Kristjan saab võimaluse teha isiklikus karjääris järgmine samm, olles sellega eeskujuks oma nooremale klubikaaslastele. Oleme kindlad, et Kristjanis on sisu ning sellega mängib ta ennast meeskonna põhirotatsiooni ja Viimsi kogukonna südamesse."