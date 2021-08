Karjääri lõpetanud Hindrek Pulk: sellised otsused ei ole kunagi lihtsad

Eesti koondise võrkpallur Hindrek Pulk otsustas kolmapäeval enda edukale karjäärile lõpu panna, sest õlavigastus ei tahtnud taanduda. Diagonaalründaja ütles ERR-ile, et otsus ei tulnud lihtsalt, kuid on tippsportlasena paratamatu.

Pulk ütles, et õlg on pikemat aega probleeme teinud. "Vigastus on mind häirinud tegelikult rohkem kui üks hooaeg. Prantsusmaal olles hakkas see rohkem tüli tegema ja eelmine hooaeg möödus suuresti õlavaluga, selles suhtes terve see eelmine hooaeg sai läbi valu mängitud," ütles võrkpallur.

Pulk konsulteeris arstidega, kes ütlesid talle, et antud vigastus on võrkpalluritele omane. "Enamus võrkpallureid mängivad sellise õlaga. Ju ta siis mõnel lööb rohkem välja, teisel vähem. Olen käinud arstide vahet ja füsioterapeutide vahet ja teinud igasuguseid harjutusi ja saanud süste ja nii edasi. Korraks midagi teeb paremaks, aga ikkagi mõju avaldada ei suuda."

Ta ütles, et kardinaalselt elu muutvad otsused ei tule kunagi lihtsalt, aga nüüd oli aeg see otsus vastu võtta. "Kui oled millegi nimel nii palju vaeva näinud ja tööd teinud, siis sellega leppimine, et kogu asi nagu kokku kukub, ei ole just väga lihtne. Aga see on ju paratamatus, iga tippsportlane lõpuks peab enda karjääri ära lõpetama," ütles 30-aastane pommitaja.

Pulk ütles, et esimest korda käis tal karjääri lõpetamise mõte läbi juba eelmise hooaja alguses. "Tegin terve suve kõvasti tööd, et see õlg korda saada ja veel üks hooaeg vähemalt ära mängida, aga mida hooaeg edasi, seda enam sai selgeks see, et seda õlga terveks ei saa."

Ta ütles, et ei oleks võistkonna suhtes aus, kui ta ei ole terve ning valmis füüsiliselt endast parimat andma. Samuti ei oleks see Pulga sõnul aus ka iseenda vastu. "Selleks, et tipus läbi lüüa või head tulemust saada, on vaja eelkõige terve olla."

Nelja erineva klubiga Balti meistriks tulnud võrkpallur ütles, et tema eelmise koduklubi Saarema VK lagunemine ei mänginud otsuses rolli.

Pulk ütles, et jääb karjääris eelkõige rahule sellega, et üldse nii kaugele jõudis. "Läbi aastate on mind igasugused erinevad vigastused kimbutanud, seda juba noorteklassidest alates. Võib-olla mõne inimese keha ongi rohkem loodud tugevale spordile. Minu keha tippsportlase jaoks mõeldud ei ole. Sellest hoolimata olen suutnud aastaid üsna korralikul tasemel kaasa teha ja suutnud mängida," lausus võrkpallur.