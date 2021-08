Lõuna-Eesti rallile registreerus kokku 95 ekipaaži

Stardirivi avavad Ford Fiesta WRC autoga sõitvad Georg Gross - Raigo Mõlder, kellele järgneb lausa seitse Rally2 ehk R5 masinat, lisaks neile on stardis ka kaks proto autot. Põnevat heitlust on oodata ka teistes klassides.

Võistluste peakorraldaja Gabriel Müürsepp ütles, et tal on väga hea meel, et vaatamata kõiksugu takistustele ja piirangutele võistlus ikkagi toimub. "Siinkohal sooviksin tänada kõiki osapooli, kes on ralli toimumisse panustanud. Vaadates tänavuse aasta stardinimekirja, siis on heameel tõdeda, et rallisport on Eestis au sees. Usun, et ees on ootamas väga põnev võitlus poodiumikohtade eest kõikides võistlusklassides," ütles peakorraldaja.

"Epidemioloogiline olukord on taaskord muutnud võistluse läbiviimise palju keerulisemaks, kuid õnneks saame kehtivaid reegleid järgides ralli ikkagi läbi viia. Mõistame, et kehtestatud piirangud tekitavad mingil määral ebamugavusi nii pealtvaatajatele kui ka võistlejatele, kuid usume, et testimise või vaktsineerimise/läbipõdemise tõendi ettenäitamise lahendus on kõigi osapoolte jaoks kindlasti vastuvõetavam kui võistluse ärajäämine," lisas Müürsepp.

Pealtvaatajad pääsevad Lõuna-Eesti ralli katsetele ja hooldusparki piletiga, kuid korraldaja palub arvestada, et seoses COVID-19 viiruse leviku tõusuga on Eesti Vabariigis rakendatud ürituste läbiviimise osas lisameetmeid. Seetõttu tuleb kõigil osapooltel üritusele tulles esitada üks allolevatest dokumentidest:

1) COVID-19 vastu vaktsineerimise tõend;

2) COVID-19 läbipõdemise tõend (viimase 6 kuu jooksul);

3) Negatiivset tulemust tõendava COVID-19 antigeeni kiirtesti sertifikaat (mitte vanem kui 48h) ja peab kehtima ka pühapäevasel (29.08.2021) võistluspäeval;

4) Negatiivset tulemust tõendava COVID-19 PCR-testi sertifikaat (mitte vanem kui 72h) ja peab kehtima ka pühapäevasel (29.08.2021) võistluspäeval.

Rohkem infot Lõuna-Eesti ralli kohta leiab võistluse kodulehelt.