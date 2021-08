Laas Vueltast: tunne on iga päevaga ainult paremaks läinud

Hispaania velotuuril ehk Vueltal on esmaspäeval teine ja ühtlasi viimane puhkepäev. Kui Rein Taaramäe sai avanädalal kanda lausa velotuuri üldliidri punast särki, siis Vuelta on vapralt kaasa teinud ka teine Eesti rattur, Saksamaa klubisse Bora-hansgrohe kuuluv sprinter Martin Laas. Laas sõitis Vueltal ka eelmisel aastal, praegu on tegemist tema karjääri teise suurtuuriga.

"Sportlikus mõttes olen natuke paremas seisus kui eelmisel aastal," rääkis Laas intervjuus Vikerraadiole. "Mullu tulin siia nii, et ma ei teadnud, et ma Vueltat sõidan. Ma ei olnud selleks valmis, aga see aasta olen rohkem valmistunud. Mul on iga päevaga tunne ainult paremaks läinud. Eks nüüd viimane nädal näitab."

"Eelmine aasta ei olnud mul ausalt öeldes väga rasket momenti, üks etapp oli selline, mis algas kohe tõusuga ja pidin terve päev kannatama. Mul ei olnudki väga kehva ja nõrka hetke, tunne läks samamoodi paremaks. See oli väga hea emotsioon, meil oli hea punt ja mul oli hea sõita," iseloomustas Laas mullust Vueltat.

Taaramäe võitis tänavuse Vuelta kolmanda etapi ja sai seejärel kanda ka liidrisärki, aga suur kukkumine viienda etapi lõpukilomeetritel jättis ta esikohast ilma.

"Samal etapil, kus Rein oma kukkumise tõttu särgi kaotas, olin samas kukkumises sees," rääkis Laas. "Kukkusin selja peale. Muud vigastust ega kriimu polnud, aga kukkusin täpselt vaagna peale ja sellest hetkest olin ikka neli-viis päeva audis. Järgmised päevad jäin grupettost korduvalt maha, aga õnneks oli tõusu lõpp. Siis olid jalad üsna alt läinud ja selg tegi sellist valu, mida ei olegi väga kogenud ratta peal. Õnneks sain need päevad kuidagi hakkama ja pärast seda on ainult paremaks läinud."

Üldarvestuses kuulub Laas viimaste hulka, aga tema eesmärk on meeskonda aidata grupifinišites. Senise 15 etapi jooksul on Laas kahel korral lõpetanud esikümnes. Velotuuri teisel etapil oli ta seitsmes ja kaheksandal etapil meeskonnakaaslast Jordi Meeusi lahti vedades kaheksas. Laas nendib, et kummagi finišiheitluse puhul ideaalset sooritust teha ei õnnestunud.

Teisel etapil osutus kuulsa Arnaud Demare'i tuules sõitmine kokkuvõttes halvaks valikuks, kaheksandal etapil ei püsinud Bora-hansgrohe esisprinter Meeus otsustavatel momentidel piisavalt hästi Laasi tuules. Eelmise aastaga võrreldes on eestlane Vueltal tänavu vastutusrikkamas rollis.

"Eelmine aasta oli kolm sprinti, esimene kord olin tagantpoolt neljas-viies mees, aga viimased kaks korda, kui [Pascal] Ackermann võitis, olin eelviimane lahtivedaja. Seekord olen viimane mees, roll on natuke muutunud, aga põhifookus on üsna sama," sõnas Laas.

Kokkuvõtte peale sõidab Bora-hansgrohe tiimis austerlane Felix Grossschartner, kes on üldarvestuses kümnes ja kaotab liidrile Odd Christian Eikingile viis ja pool minutit.

"Etapivõit oleks väga hea, see on üks eesmärke. Tegeleme sellega viimasel nädalal. Kokkuvõttes sõidame tema peale ja teeme kõik endast sõltuva, et tal oleks võimalikult lihtne lõputõusude peal. Üritame teda ilusti esikümnes hoida ja teda aidata nii palju kui võimalik," kinnitas Laas.