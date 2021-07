Hamilton sai kvalifikatsioonis Verstappenist napilt jagu

Palju ei kaotanud neile ka Hamiltoni tiimikaaslane Valtteri Bottas (+0,194), kelle kõrvalt stardib teisest rivist Charles Leclerc (Ferrari; +0,694). Verstappeni tiimikaaslane Sergio Perez oli viies (+0,710).

"Oleme seda igatsenud kogu aasta - publikut tulevad energiat," tervitas Hamilton pealtvaatajate naasmist. "See tulemus on fännidele - ma ei oleks seda nendeta suutnud, nii et aitäh teile!"

Kvalifikatsioonile eelnenud vabatreeningul oli Hamilton Verstappeni ja Lando Norrise (McLaren) järel alles kolmas. Seejuures edestas hollandlane kõiki konkurente enam kui kolmveerand sekundiga.

Kui tavapäraselt peetakse F1 kvalifikatsioon laupäeval, siis Suurbritannia GP-l katsetakse uudset sprindisõitu ehk laupäeval on kavas sprint (umbes kolmandik täispikkuses sõidust) ja selle lõppjärjestusest moodustub pühapäevane stardirivi. Lisaks saavad sprindi kolm paremat punkte: vastavalt kolm, kaks ja üks.