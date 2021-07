Kiiver: publiku lubamine ralli hooldusalasse toob sinna elu tagasi

"Nii rahvusvaheline autoliit FIA kui ka WRC promootor ootavad tegelikult juba tükk aega, et saaks tuua inimesed tagasi ralli hooldusalasse ja tiimidel on ausalt öeldes see tõeline kergendus, sest elu hakkab keema, elu hakkab vaikselt tagasi tulema," sõnas Kiiver.

Kiivri sõnul on üheks põhjuseks, miks WRC ralli taas Eestis toimub, hea korraldus. "Üks asi on see, et me eelmisel aastal suutsime tõestada ennast tugevate korraldajatena just koroonatingimustes ja ka täna me tegelikult endiselt jälgime väga tähelepanelikult kõiki COVIDi reegleid," ütles Kiiver.

"Kindlasti suur kummardus siin Eesti riigile ja terviseametile, kellega koostöös see on tehtud ja eks selle järgi valiti ka. Selles riigis on võimalik seda teha, aga see tähendab ka, et kõik püsivad oma mullis. Isegi käisid ja vaatasid, kes millises koridoris võib liikuda. See kõik tähendab seda, miks meil selline võimalus on," sõnas Rally Estonia meediajuht, kelle sõnul on ta jaganud rallit kajastama tulnud ajakirjanikele 99 autokleebist, neist enam kui 70 välisriigi meediakanalite esindajatele.