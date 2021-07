Messi nõustus Barcelonasse naasmise nimel palka poole võrra vähendama

Lionel Messi ning tema pikaaegne koduklubi FC Barcelona on jõudnud kokkuleppele, mille raames argentiinlane sõlmib viieaastase lepingu, mis vähendab tema senist palka poole võrra.

Legendaarsest Barcelona mängijast sai juuli alguses ametlikult vabaagent, kui tema leping klubiga sai ilma pikenduseta läbi. Barcelona president Joan Laporta on korduvalt öelnud, et argentiinlasega proovitakse kokkuleppeni jõuda vaatamata klubi raskele rahalisele olukorrale.

Klubi endise presidendi Josep Maria Bartomeu ametiaja jooksul kogus Barcelona suures koguses rahalisi kohustusi, mis keelab klubil Hispaania kõrgliiga kontrollide tõttu mängijaid lisada enne, kui klubi on palgalimiiti drastiliselt vähendanud.

Hiljuti lõppenud pettumustvalmistav hooaeg 26-kordse Hispaania kõrgliiga meistri oli fännide jaoks eriti morn, kui klubi avalikustas, et Messi on ametlikult avaldanud soovi klubist lahkuda, väites, et ta ei ole juhatuse otsustega rahule. Eelmise aasta oktoobris astus Bartomeu klubi eesotsast tagasi, mis keeras Messi lepingusaagas uue lehe.

34-aastane Messi on Barcelona süsteemi kuulunud juba 2000. aastast ning kolm aastat hiljem sai kirja ka debüüdi esindusmeeskonnas. Argentiinlane on Kataloonia klubi eest mänginud 778 mängu, löönud 672 väravat ja andnud 305 resultatiivset söötu.

Möödunud aastal näitas Messi vaatamata meeskonna ebaõnnestunud hooajale head mängu, lüües Hispaania kõrgliigas 35 mängus 30 väravat - seitse tabamust enam kui lähimal jälitajal Gerard Morenol.