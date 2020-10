Barcelona jalgpalliklubi president pani ameti maha

FC Barcelona president Josep Maria Bartomeu teatas teisipäevasel pressikonverentsil, et on otsustanud klubi eesotsast tagasi astuda. Koos temaga lahkub ka kogu juhatus.

Bartomeu lahkumise taga on ilmselt paljuski avalik tüli Lionel Messiga. Kuigi Messi jäi suvel rahulolematult Barcelonasse, siis on ta Bartomeud avalikult tümitanud, kirjutab Soccernet.ee.

Bartomeu tõdes, et lihtne oleks olnud tagasi astuda juba eelmise hooaja järel, mis lõppes mäletatavasti dramaatilise kaotusega Müncheni Bayernile. "Oleks lihtne olnud juba 2:8 järel tagasi astuda, aga me pidime astuma kriitilisi samme. Me ei saanud jätta klubi limiteeritud kompetentsiga treeneri kätte."

Pressikonverentsi lõpetuseks lõhkas Bartomeu aga üllatuspommi, kui teatas, et ühe oma viimase otsusena andis ta rohelise tule suurklubide planeeritavale Euroopa superliigale. "Barcelona on võtnud vastu kutse liituda Euroopa superliigaga. See garanteeriks klubile korraliku majandusliku tuleviku."

Bartomeu on Barcelona president alates 2014. aastast. Oma esimesel hooajal võitis Barcelona treble, kokku võitis klubi tema käe all neli Hispaania meistritiitlit.

Loe edasi Soccernet.ee portaalist.