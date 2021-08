Lionel Messi FC Barcelonas mängimist ei jätka

FC Barcelona kirjutas oma pressiteates, et kuigi klubi ja Messi jõudsid uue lepingu osas üksmeelele, ei ole võimalik seda lepingut rahaliste takistuste ja Hispaania liiga määruste tõttu sõlmida.

Selle tulemusel pole Messil võimalik Barcelonas jätkata. Klubi sõnul on mõlemad osapooled väga pettunud, et nende soovi pole võimalik täita.

Messi on esindanud FC Barcelonat terve oma karjääri ja võitnud klubi ridades muuhulgas neli Meistrite liiga karikat ja kümme Hispaania liiga meistritiitlit. Argentiinlane on valitud ka kuuel korral maailma parimaks jalgpalluriks ja Argentina koondisega võitis ta äsja Copa America ning jõudis 2014. aastal MM-i finaali.

