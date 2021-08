Prantsuse ajaleht: Messi on lähedal liitumisele PSG-ga

Reedel teatas PSG peatreener Mauricio Pochettino, et Messi palkamine on võimalik, aga Prantsusmaa klubi peab veel hindama kas see on võimalik.

Messi liitumine PSG-ga tähendaks, et argentiinlane, kes on ametlikult olnud vabaagent alates 1. juulist, saaks taas koos mängida Neymariga - oma endise meeskonnakaaslasega Barcelonas.

Neljapäeval selgus, et Messi ei sõlmi Barcelonaga uut lepingut, hoolimata sellest, et mõlemad pooled olid sellest tegelikult huvitatud. Nimelt ei olnud lepingut võimalik võimalik rahaliste takistuste ja Hispaania liiga määruste tõttu sõlmida.

Messi, kes liitus Barcelonaga juba 13-aastaselt, lõi klubi eest müstilised 672 väravat alates aastast 2003, kui ta klubi põhimeeskonnas debüüdi tegi.

PSG jaoks on olnud suvi uute mängijate liitumise osas juba niigi väga edukas. Vabaagentidena on oma ridadesse toodud Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos ja Georginio Wijnaldum. Lisaks osteti Interist noor äärekaitsja Achraf Hakimi.