Suri Lionel Messi isa ja agent

Endine terasetööline ja karjääri jooksul poja agendina tegutsenud Jorge Messi surmast teatasid nii mängija noorpõlveklubi Newell's Old Boys kui ka praegune klubi Miami Inter.

"Jorge oli tugisammas ja inimene, kes toetas koos oma abikaasa Celia Cuccittiniga ning visiooni, ranguse ja kiindumusega kõigi aegade suurima mängija karjääri," teatas Newell's Old Boys.

Laupäeva õhtul oli Interil Leagues Cupi raames mäng Mehhiko klubiga Monterrey, kuid argentiinlane jäi sellest kõrvale. Laupäeva õhtul saabus ta sünnilinna Rosariosse ja osaleb privaatsel mälestusteenistusel.

"Meie südamed on meie kapteni Leo ja kogu Messi perega," lisas Inter, kes pidi tunnistama Monterrey 2:1 paremust. Miami mängijad kandsid selles kohtumises musti leinalinte ja kohtumise eel toimus minutiline leinaseisak.

Kuuldused Jorge Messi kehvemast tervisest hakkasid levima jalgpalli MM-finaalturniiri aegu. Kui Argentina võitis alagrupimängus Alžeeriat 3:0 ja Messi lõi kübaratriki, olid tema silmis pisarad.

"Miks ma nutsin? See oli midagi, mis polnud jalgpalliga üldse seotud. Olen üle elanud raskeid ja keerulisi päevi," põhjendas Messi toona intervjuus.