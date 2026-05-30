Barcelona hankis Inglismaa koondislase

Seni Newcastle Unitedis pallinud ääreründaja sõlmis viie aasta pikkuse lepingu ja vastas Barcelona tutvustusüritusel ajakirjanike üllatuseks küsimustele hispaania keeles.

"Ma olen tahtnud Barcas mängida kolmeaastaselt saadik," lausus ta. "Ma tahtsin õppida hispaania keelt, sest lapsena uskusin, et hakkan mängima Barca eest jalgpalli. Uskuge või mitte. Mul on Newcastle'is füsioterapeut ja me rääkisime iga päev ning ma ütlesin talle: ühel päeval mängin Barcas, nii et ma tahan õppida hispaania keelt."

Tema ametlikku üleminekusummat ei avalikustatud, kuid briti meedia teatel pakkus Barcelona mängija eest esialgu 80 miljonit eurot ja lisaks võimalikud boonused. Gordon lõi sel hooajal Newcastle'i särgis 17 väravat, sealjuures tosina Meistrite liiga kohtumise jooksul tervelt kümme.

Barcelona inimesed said Gordoniga lähedalt tutvust teha, sest Meistrite liigas mängis ta nende vastu koguni kolmel korral. "Ta tuleb klubisse pärast seda, kui oli eelneval hooajal Newcastle Unitedi parim väravakütt ja mängija, kes võttis ette kõige enam triblinguid," tutvustas teda Kataloonia suurklubi.

Barcelona krooniti tänavu Hispaania meistriks ja Meistrite liigas jõuti veerandfinaali, kus tuli tunnistada teise Hispaania klubi Madridi Atletico paremust. Samale meeskonnale jäädi alla ka Hispaania karikasarja poolfinaalis.