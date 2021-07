Lionel Messist sai ametlikult vabaagent

Messi kolmeaastane leping sai öösel vastu neljapäeva läbi ning kuna klubi ja mängija ei ole jõudnud uue lepingu osas kokkuleppele, sai ühest ajaloo kõige paremast mängijast neljapäeval vabaagent.

Teadaolevalt jätkuvad Messi ning Barcelona vahel arutlused uue lepingu üle, kuid pettumustvalmistav hooaeg, mis oli Barcelona fännide jaoks eriti morn avaliku tüli tõttu, mis mängija ning kuni novembrini klubi presidendi Josep Maria Bartomeu vahel tekkis, tekitas küsimärke Messi jätkamise kohal.

Kuigi argentiinlane on neljapäevase seisuga vabaagent ning pakkumistest tal puudust ei tule, on klubi uus president Joan Laporta olnud selgesõnaline enda soovis, et Messi jätkaks Barcelona liikmena. Samas on Laporta maininud, et praeguse eelarve juures ei suudetaks Messile tema tavapärast palka maksta.

34-aastane Messi on Barcelona süsteemi kuulunud juba 2000. aastast ning kolm aastat hiljem sai kirja ka debüüdi esindusmeeskonnas. Argentiinlane on Kataloonia klubi eest mänginud 778 mängu, löönud 672 väravat ja andnud 305 resultatiivset söötu.

Möödunud aastal näitas Messi vaatamata meeskonna ebaõnnestunud hooajale head mängu, lüües Hispaania kõrgliigas 35 mängus 30 väravat - seitse tabamust enam kui lähimal jälitajal Gerard Morenol.

Argentiina pääses jätkuval Copa Americal esimesena grupist edasi, võites kolm mängu neljast, ning kohtub Eesti aja järgi neljapäeva öösel turniiri veerandfinaalis Ecuadoriga.