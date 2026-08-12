Isale südamliku järelehüüde kirjutanud Messi vihjas võimalikule lõpetamisele

Pärast pikka haigust eelmise nädala laupäeval Rosario kliinikus surnud Jorge oli Lioneli karjääris väga tähtsal kohal. Lisaks isarollile tegutses ta mängija agendina.

"Ma ei tea, mis ma sinuta peale hakkan," kirjutas Lionel Messi oma Instagrami kontol. "Ma ei tea, kuidas edasi liikuda. Ma mängisin üksnes jalgpalli ja nüüd on mul päris palju kahtlusi, kui kaua seda veel jätkan."

"Sa olid minu kõrval algusest peale. Lõpuni oli nii vähe jäänud. Miks ei suutnud sa veel veidi vastu pidada, et oleksime saanud koos lõpetada?"

Messi andis mõista, et tema osalemine viimastel maailmameistrivõistlustel Põhja-Ameerikas oli isa soov. Tegemist oli aga esimese MM-finaalturniiriga, kus Jorge ei olnud kohapeal.

"Sa palusin mul kogu aeg eelmisel MM-il mängida ja mõni päev enne algust läks sul olukord kehvemaks," meenutas Lionel. "See oli esimene kord, kui sind ei olnud turniiril. Iga kord, kui mäng lõppes, ootasin ja lootsin su sõnumit. Siis sain aru, kui reaalne see kõik oli."

Messi lisas, et tahtis isa nimel finaali võita, aga jaksu polnud. Hispaania võitis lisaaja järel 1:0. "Mu jalad ei pidanud enam vastu," põhjendas argentiinlane. "Üritasin oma füüsilisi piire ületada, aga ei suutnud. Ma ei tundnud end hästi. Ma ei tulnud meistriteks, aga te ei tea, kui väga me mänge nautisime. Taas oli sul õigus: ma pidingi seal olema ja mängima."

Leinav Miami Interi ründaja lubas laste kasvatamisel oma isa mälestust austada. "Ma igatsen sind nii väga. Aga sa oled alati kohal, eriti minu laste kasvatamisel, sest ma õpetan ja kasvatan neid nii, nagu sina mind kasvatasid."