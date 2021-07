Eneli Jefimova võitis juunioride EM-i viimasel päeval kuldmedali

Teistest finalistidest ligi poolteist aastat noorem Jefimova lõpetas finaalis ajaga 1.07,24. Talle järgnes ülinapilt venelanna Jelena Bogomolova, kes lõpetas ametlikult kõigest sajandiku võrra aeglasemalt. Poodiumile jõudis veel poolatar Karolina Piechowicz, kes jäi Jefimovast maha 1,69 sekundit.

Jefimova ütles, et kuigi saavutas esikoha, on tal veel arenguruumi. "Ausalt öeldes võiks ujumise mõttes kõik asjad palju paremad ja kiiremad olla, aga et esimene koht tuli ära, see on hea ja olen õnnelik. Aga ujumise mõttes oli päris palju vigu, mida parandada saab," ütles Jefimova ERR-ile.

Jefimova ütles Bogmolova peetud duelli kohta, et arvas, et on venelannast kaugemale ette tirinud. "50 m pöördes hakkasin veidi kartma, sest ta oli nii ära liikunud juba eest. Aga pärast, kui jõudsin järgi, ei näinud teda enam ja arvasin, et olen päris kaugel temast, aga tegelikult oli ainult sajandik vahet," ütles Jefimova.

Eestlanna jäi juunioride EM-iga medalite mõttes rahule ja lisas, et tundis end turniiril hästi, sest puhkeaega oli piisavalt.

Jefimova ütles, et juunioride EM-il ei olnud vähem vaimset pinget kui mais toimunud täiskasvanute EM-il. "Vaimselt on minu jaoks kõik võistlused samad, pole vahet, kas on eestikad või juunioride EM."