Olümpiadebüüdil 14. ajaga poolfinaali pääsenud Jefimova: päris lahe!

"Päris lahe!" rõõmustas Jefimova. "Aja mõttes ei olnud just kõige parem, mis olen ujunud, aga poolfinaalikoha üle olen muidugi väga õnnelik ja rahul sellega."

Jefimova sai enda eelujumises ajaga 1.06,79 kuuenda koha, tema isiklik rekord on 1.06,47. Eelujumiste kiireim oli Jefimovaga koos ujunud Lõuna-Aafrika Vabariigi sportlane Tatjana Schoenmaker, kes püstitas olümpiarekordi 1.04,82.

"Ausalt öeldes mul viimased tõmbed üldse ei klappinud. Arvan, et kui arvutaksin veidi paremini enda ujumist, siis klapiks paremini ja võiks parem aeg tulla," arutles Jefimova. "Aga nüüd tean, mis läks valesti ja üritangi seda parandada. Aga poolfinaal on kohe hommikul ja ma ei ole harjunud hommikuti kiiresti ujuma. Tavaliselt on igal võistlusel õhtul finaalid ja poolfinaalid. Aga olümpia – kõik on uus, kõik on nii suur ja selline päris hea, peab harjuma! Hommikul on mul tavaliselt võistlustel halvemad ajad kui õhtuti, aga mine tea."

Jefimova sõnul ta võistluse eel suuri pingeid ei tundnud. "Üritasin võtta seda võistlust nagu tavalist võistlust. Enne ei olnud üldse mingit närvi sees, aga kui starti läksin, siis väike närv tuli. Aga kuna see läks kõik nii kiiresti, siis suurt närvi ei jõudnudki sisse tulla," rääkis ta. "Treener ütles, et oskad ujuda küll, tee, nagu oled varem teinud!"

Naiste 100 m liblikujumise poolfinaalid ujutakse Eesti aja järgi esmaspäeva varahommikul, esimene poolfinaal algab kell 4.50.