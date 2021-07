Wimbledonis triumfeerinud horvaadid tegid suure slämmi turniiride ajalugu

Viimati võitis horvaat Wimbledoni tenniseturniiri 20 aastat tagasi, kui Goran Ivanisevic tõstis võidukarika pea kohale meeste üksikmängus.

"Viimase palli punktiks kukkumine oli elu parim tunne," sõnas Pavektiga oma esimese suurema finaali võitnud Mektic naerdes.

"Me kasvasime Goranile kaasa elades üles, nüüd on tema finaalivõidust juba 20 aastat möödas ja meie võit on esimene kord peale Ivanisevici triumfi, kui Horvaatia võidab siin karika. Ma tean, et see on paarismäng, kuid see on siiski Wimbledon. Olen üliõnnelik," ütles Pavic peale võitu.

See oli Pavicile kolmas meeste paarismängu tiitel, varem on ta erinevate partneritega triumfeerinud 2018. aasta Austraalia ja 2020. aasta USA lahtistel.