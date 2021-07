Lillemets jäi EM-il esimesena finaalist välja, Palmile 14. koht

Lillemets ületas kindlalt algkõrguse 2.02 ja ka kõrguse 2.07. Järgmisena latile seatud 2.11, mis tähistab Lillemetsa hooaja marki, alistus samuti esimesel katsel. Paraku ei õnnestunud aga kõrgust 2.15 enam ületada, mis oleks Lillemetsa finaali viinud.

Lillemetsa isiklikuks rekordiks on 2019. aastal hüpatud 2.13.

Katre Sofia Palm lõpetas naiste seitsmevõistluse 14. kohaga. Palm kogus 5174 punkti ja kaotas Eesti meistrivõistlustel püstitatud rekordile -212 punktiga.

"Ma kindlasti olen pettunud, aga kui me arvestame, et ma eelmise mitmevõistluse lõpetasin 11 päeva tagasi, kus ma tegin oma isikliku rekordi, siis ma arvan, et oli päris okei. Ma olin väga väsinud, aga andsin endast parima. Olen väga tänulik, et sain siin võistelda," ütles Palm.

Palmi seeria: 5174 punkti (14,19 - 1.66 - 11.56 - 25,56 - 5.62 - 31.60 - 2.28,94).