Lillemets venna edust: järgmine aasta annan talle hagu ja jõuan järele!

Lillemets alistas esimesel katsel kõrgused 2.02, 2.0.7 ja hooaja tippmarki tähistanud 2.11, paraku jäi 2.15 kättesaamatuks ja sellega ta finaali ei pääsenud.

"Kuni 2.11-ni olid hüpped väga ilusad, pärast seda tekkis arvamus, et finaalikoht on käes ja läksin veidi rütmist välja. 2.15 peal oli väga raske rütmi tagasi saada ja selle nahka see läks. Kahju," tõdes Lillemets intervjuus ERR-ile.

2.15 oleks tähistanud ka noormehe isiklikku rekordit. "Loodan küll, et isiklik rekord paraneb, vorm on hea. Nüüd ei ole aga kuu aega võistlusi, et vormi realiseerida. Eks ma trennis katsetan, kui kõrgele jõuab," sõnas kõrgushüppaja.

Lillemetsa vanem vend Risto astus eelmisel suvel 8000 punkti meeste klubisse, sai talvisel sise-EM-il viienda koha ning viis mai lõpus Götzises isikliku rekordi 8156 silma peale.

"Ma vanuse taha ei tahaks seda panna, et ta praegu minust ees on. Eks näis, järgmine aasta annan talle hagu ja jõuan järele! Kindlasti annab tema edu motivatsiooni ja näitab, et on võimalik [kaugele] jõuda. See mõjub mulle hästi, olen rahul, et tema on nii kõrgele jõudnud," tõdes Lillemets.