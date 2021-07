Hamiltoni arvates varastasid vormeli vead temalt teise koha

Vormeliäss hoidis pikalt Max Verstappeni (Red Bull) järel teist kohta, kuid jäi lõpuks esimesena pjedestaalilt välja.

"Muidugi valmistab see pettumust, kui kaotad auto tagaosas nii palju võimsust, et ei suuda teisest kohast kinni hoida. Kaotasin palju punkte," sõnas Hamilton meediale.

Hamilton ütles, et ta pole üle äärekivide teistest rohkem sõitnud ​​ja tal pole aimugi, kus auto pihta sai.

"Ma oleksin teisena lõpetanud. Ma olin teine, kui äkki midagi ilmselgelt murdus. Kui vormel oleks vastu pidanud, oleksin vabalt teisena lõpetanud, kuid katkise sõiduvahendiga ei saanud ma möödujaid takistada," lisas britt.

Hamilton võitis hooaja neljast esimesest etapist kolm, kuid viimased viis on võitnud Red Bulli sõitjad.

Järgmine etapp toimub Hamiltoni kodurajal Silverstone'is, kus ootab Hamiltoni suur kodupublik. 36-aastane vormelisõitja ei hellita siiski liiga suuri lootusi.

"Oleme neist miili jagu maas," ütles ta Red Bulli kohta. "Meil on palju tööd teha. Kõik käed peavad olema suunatud vormeli parandamisele. Red Bull on viimaste etappide jooksul masinat selgelt täiustanud ja meie pole midagi uuendanud. Me peame vigu parandama ja leidma võimalikult palju jõudlust," ütles Hamilton.

Mercedes on oma arendustegevuses keskendunud täielikult järgmise aasta autole ning täiustavad selle hooaja masinaid vaid siis, kui kutsutakse ellu suured reeglimuudatused.

Max Verstappen hoiab Vormel-1 sarjas kindlalt liidrikohta, olles võitnud juba kolm etappi järjest.