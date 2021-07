Tour de France'i pikima etapi võitis sloveen, van der Poel jätkab liidrina

249,1 kilomeetrisel etapil võidutsenud Matej Mohoric oli osa jooksikutegrupist, kes pääses peagrupist minema 50 kilomeetrit enne lõppu. Kui sõita jäi natuke alla 20 kilomeetri, sai Mohoric jooksikutegrupist üksi minema ja tegi ilusa soolosõidu, tänu millele võitis oma esimese etapi Tour de France'il.

"Ma teadsin, et see on minu jaoks hea etapp ja ma nägin, et on ainult üks etapp veel peale selle, mis mulle sobib, seega ma keskendusin sellele," rääkis võidukas sloveen.

"Ma olen võitnud Girol ja Vueltal, aga see on ikkagi Tour de France, suurim võistlus, seega see on midagi erilisemat," oli Mohoric õnnelik.

Jooksikute gruppi kuulus ka tuuri üldliider Mathieu van der Poel, kes lõpuks sai etapil neljanda koha 1 minuti ja 40 sekundilise kaotusega. Sama aja sai ka tema lähim jälitaja Wout van Aert. Van der Poel jätkab üldliidrina edestades van Aerti 30 sekundiga.

Eelmisel aastal Prantsusmaa velotuuril teise koha saanud Primoz Roglici lootused üldvõidule said reedesel etapil suure tagasilöögi, sest sloveen jäi viimasel tõusul peagrupist maha ja lõpetas sõidu neist ligi neli minutit hiljem. Eelmise aasta tuuri üldvõitja Tadej Pogacar jätkab viiendal kohal kaotusega 3.43 ja temast 29 sekundit suurema kaotusega on kuuendal kohal 2014. aasta Tour de France'i võitja Vincenzo Nibali.