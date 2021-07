Mark Cavendish lähenes veelgi Tour de France'i etapivõitude rekordile

Cavendish on jätkuval Prantsusmaa velotuuril nüüdseks võitnud kaks etappi, teisipäeval oli ajalooliselt edukas sprinter võidukas tuuri neljandal etapil. 32 etapivõiduga on nüüd britt ainult kahe kaugusel legendaarsest Eddy Merckxist, kelle nimel on 34 etapivõitu.

Rattur ütles pärast võitu, et rekordi purustamisest ta ei mõtle. "Ma ei mõtle praegu millegi peale. Olgu see mu esimene või mu 32., võitsin just etapi Tour de France'il, see on midagi, mille pärast inimesed terve oma elu sõidavad!" rõõmutses Cavendish.

Esikolmikus lõpetasid peagrupis veel Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) ja Nacer Bouhanni (Team Arkea-Samsic).

Hollandlane Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) säilitas kollase liidrisärgi, lõpetades kuuendal etapil peagrupis. Teisel kohal on Tadej Pogacar (UAE Team Emirates; +0.08) ja kolmas on Wout Van Aert (Jumbo-Visma; +0.30).

Prantsusmaa velotuur jätkub reedel 249,1-kilomeetrilise etapiga Vierzon-Le Creusot.