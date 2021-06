Touri avaetapil suure kukkumise põhjustanud pealtvaataja arreteeriti

Ratturid Brestist Landerneau'sse viinud avaetapil toimus umbes 45 kilomeetrit enne finišit raske ahelkukkumine, kui kaamerale oma plakatit näidanud hooletu pealtvaataja ei märganud selja tagant lähenenud peagruppi ja Tony Martin (Jumbo-Visma) talle otsa sõitis.

Mitmed ratturid said kukkumises vigastada, näiteks pidi velotuuri pooleli jätma mullu kokkuvõttes 21. koha teeninud hispaanlane Marc Soler (Movistar).

Esmaspäeval algatas Finistere'i departemang uurimise ja kolmapäeval kirjutas Prantsusmaa uudisteportaal RTL, et süüdlane on lõpuks kinni peetud ning teda ähvardab L'Equipe'i sõnul 1500 euro suurune rahatrahv. Soler on aga näiteks mõista andnud, et võib hooletu pealtvaataja ka kohtusse kaevata.