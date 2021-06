Tour de France algas suurte kukkumistega, avaetapi võitis Alaphilippe

198 km pikkusel avaetapil Brestist Landerneausse põhjustas 47 kilomeetrit enne finišit pealtvaataja suure kukkumise. Plakatit käes hoidnud fännile sõitis otsa Tony Martin ning temaga koos kukkus kümneid rattureid. Nende seas ka etapi võitnud Alaphilippe.

#TDF2021 - Live pics of the idiot causing the crash. Wasn't even looking at the race. #LFRLive pic.twitter.com/PNziTvKiz9

Vaid kaheksa kilomeetrit enne lõppu toimus järjekordne grupikukkumine, mis veel kümneid rattureid endasse haaras. Kukkujate seas olid ka Andre Greipel ja tuuri neli korda võitnud Chris Froome. Froome vajas ka arstiabi ning kaotas väga palju aega, kuid suutis lõpuks siiski üle finišijoone veereda.

Avaetapi võitis paar kilomeetrit enne lõppu rünnanud Alaphilippe (Deceuninck–Quick-Step), kes saab pühapäevasele sõidule vastu minna kollases liidrisärgis. Teisena lõpetas Michael Matthews (Team BikeExchange), kolmas oli Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

What finish! Relive the final KM as @alafpolak1 attacked to grab the win on the 1st stage and take Yellow!



Quel final ! Revivez le dernier KM ! @alafpolak1 attaque, remporte la 1ère étape et prend le @MaillotjauneLCL !#TDF2021 pic.twitter.com/aZVtn3B3gT