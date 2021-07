Eelmise aasta Tour de France'i teine mees jättis tuuri pooleli

"Me tegime selle otsuse koos tiimiga, sest me ei näe mõtet jätkamisel. Me üritame nüüd taastuda ja keskendume juba uutele eesmärkidele," rääkis Jumbo-Visma meeskonna rattur.

Roglici võidulootused said lõpliku hoobi laupäeval, kui ta lõpetas võitjast rohkem kui 35 minutit hiljem.

Kahekordne Hispaania velotuuri võitja, kes eelmisel aastal kaotas Tour de France'i üldvõidu alles lõpu eel oma kaasmaalasele Tadej Pogacarile, oli tegelikult juba seitsmendal etapil suure kaotuse saanud ja üldvõidule pretendeerivatest meestest kõvasti maha jäänud.

"Ma lihtsalt üritasin neid etappe ja päevi kuidagi mööda saata, aga see ei viinud mind tegelikult kuhugi. Ma olin suurtes valudes. Seda oli mu keha jaoks liiga palju ja ma ei saa edasi võistelda. Ma olen pettunud, aga ma pean seda situatsioon aktsepteerima, sest see on õige otsus," rääkis pettunud Roglic.

Roglic saab nüüd keskenduda Tokyo olümpiaks valmistumisele.