Briti rattur saavutas karjääri 31. Tour de France'i etapivõidu

Tour de France'i neljas etapp algas sellega, et kõik sõitjad peatusid kilomeeter pärast starti minutiks, et avaldada meelt velotuuri puudulike ohutustingimuste vastu. Sõitjad seisid kohal, misjärel sõitsid nad järgnevad kümme kilomeetrit aeglases tempos.

Pärast protesti läks aga etapp edasi ning sprindirohke sõidu lõpetas esimesena britt Mark Cavendish, esikolmikusse jõudsid veel prantslane Nacer Bouhanni (Team Arkea Samsic) ja Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix).

Viimati oli Cavendish võidukas viis aastat tagasi. "Ma ei tea mida öelda," lausus 36-aastane britt pärast sõitu. "Lihtsalt siin olemine on juba küllalt eriline, ei teadnud, et saan üldse sellele sõidule tagasi tulla."

Etapivõit oli Cavendishi karjääri 31. Prantsusmaa velotuuridel. Temast rohkem on võitnud etappe ainult legendaarne Eddy Merckx, kelle nimel on 34 etapivõitu.

Vaata ka pingelist viimast kilomeetrit:

@MarkCavendish took his 31st stage victory today, his first since 2016, and what a way to do it!



Relive an incredible final KM



@MarkCavendish remporte sa 31ème victoire d'étape, sa dernière remonte à 2016, et de quel manière ! #TDF2021 pic.twitter.com/1jM0f4lXr0