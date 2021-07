Kodupubliku lemmik Murray pääses raske võiduga kolmandasse ringi

34-aastane Murray alustas kohtumist paremini võites avaseti 6:3, kuid siis läks viimastel aastatel vigastustega hädas olnud britil raskeks ja ta kaotas kaks järgmist setti.

Neljandas setis suutis Murray kodupubliku toel taas endas jõudu leida, võites seti 6:4 ja viies mängu otsustavasse viiendasse seti.

Viimases setis näitas kahekordne olümpiavõitja Murray võimu, võites selle 6:2. Matši viimane punkt oli Murray poolt eriti meisterlik, kui ta tõstis palli kaunilt üle võrku tormanud Otte.

Kolmandas ringis kohtub britt kanadalase Denis Shapovaloviga (ATP 12.), kes teises ringis sai hispaanlase Pablo Andujari vastu loobumisvõidu.

