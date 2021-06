Mark Cavendish pääses viimasel hetkel Tour de France`ile

36- aastase Cavendishi nimetamine Deceuninck-Quick Step tiimi Tour de France`il sõitvate meeste nimekirja tuli suure üllatusena, sest alles mõned päevad varem oli tiimiboss Patrick Lefevere öelnud, et briti sprinter sel aastal Prantsuse velotuuril ei osale.

Algselt pidi Cavendishi asemel osalema suurtuuril Sam Bennett, kes eelmisel aastal võitis Prantsuse velotuuril rohelise särgi. 30-aastane iirlane pole paraku paranenud piisavalt hästi põlvevigastusest ja nii otsustas meeskond anda võimaluse Cavendishile.

Cavendish, kes on Tour de France`il võitnud 30 etappi oli otsuse üle väga õnnelik. "Ma olen väga õnnelik, et saan minna tagasi Tourile Deceuninck-Quick Step tiimiga. Loomulikult võiksid Samiga olla asjad paremini - tal oli väga hea võistlus eelmine aasta ja mul on kahju, et ta ei saa oma rohelist särki kaitsta," tundis mees ka tiimikaaslasele kaasa.

Mark Cavendishi 30 etapivõitu Tour de France`il on ajaloo paremuselt teine näitaja. Temast rohkem on võitnud etappe ainult legendaarne Eddy Merckx, kelle nimel on 34 etapivõitu.