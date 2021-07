Merckx Cavendishi rekordivõimalusest: und ma ei kaota

Suurbritannia sprinter Mark Cavendish (Deceuninck-QuickStep) on tänavusel Prantsusmaa velotuuril teeninud lausa neli Touri etapivõitu, mis annavad talle kokku 34 etapivõitu karjääri peale, sama palju kui belglasest rattalegend Eddy Merckx, kes ütles reedel, et Cavendishi saavutus ei ole tema jaoks probleem.

Tour de France'i 13. etapil reedel kujunes finišiheitlus kaootiliseks, aga Cavendish suutis viimasel sajal meetril raskest positsioonist välja tulla ja ületas finišijoone tiimikaaslase Michael Mörkövi ja Alpecin-Fenixi belglase Jasper Philipseni ees.

"Ma ei saa sellele isegi mõelda," kostis rampväsinud Cavendish finišile järgnenud intervjuus. "Ma olen lihtsalt nii surnud. 220 km selles kuumuses ja tuules... ma ei suuda seda uskuda, ma sõitsin nii piiri peal."

Eddy Merckxilt küsiti enne reedest etapi võimaliku rekordiületamise kohta ning belglane ütles, et ta õnnitleks Cavendishi, kui too rekordi üle teeks. "Seal poleks mingit probleemi, kui Cavendish mu rekordi viigistaks. Ma ei kaotaks und selle tõttu. Kui ta seda teeb, siis õnnitlen teda, sest 34 sprindisõitu võita ei ole lihtne," ütles belglane.

76-aastane Merckx on aga siiani terav ning märkis, et tema ja Cavendishi saavutustel on ka mõningad erinevused. "Ma võitsin 34 etappi Touril sprintides, mägedes, temposõitudes ja minnes laskumistel rünnakule. Ärme unusta viit kollast särki, mis mul kodus on ja seda, et kandsin seda 96 päeva."

"Loomulikult ei ürita ma [Cavendishi] saavutusi maha teha. Eriti, sest ta on läbinud keerulisi aegasid ja on taas rattasporti armunud. See on noortele sportlastele hea sõnum," ütles Merckx.

Aastatel 2017-19 võitles Cavendish pikalt Epstein-Barr'i viirusega, samuti oli tal mitmeid raskeid kukkumisi. Enne tänavust hooaega võidutses ta viimati 2018. aastal Dubais, eelmine Touri etapivõit jäi aastasse 2016. Mullu rääkis britt karjääri lõpetamisest.