Kergejõustikuliit otsib U-20 ja U-23 EM-ide maskotile nime

"Igal suurel spordivõistlusel (mida need kaks Euroopa kergejõustiku jaoks kindlasti on) on aga oma nägu vahva maskott, mis hoiab üleval nii sportlaste kui pealtvaatajate tuju. U-20 ja U-23 võistluse maskotiks on täheke, kelle õed-vennad on juba aastaid Eesti noortespordi esindajatena silma paistnud," kirjutas EKJL.

Sisendi andmiseks tuleb kirjutada enda idee Eesti Kergejõustikuliidu Facebooki või Instagrami postituse kommentaaridesse või saata see aadressile media@ekjl.ee.

21. juunil valitakse välja kolm pakutud nime, mis astuvad võistlustulle nimevõistluse finaalis, kus võitja selgitab välja kümnevõistleja ja 2015. aasta U-23 võistluste medalist Janek Õiglane.

Kolme finaali jõudva nime pakkujad saavad kingituseks päris enda sporditähekese ehk pehme maskoti ning võitjat ootab kutse üritusele, kus tutvustatakse e U-20 ja U-23 ametlikku medalit.