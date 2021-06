Vormel-1 kaalukauss on langemas Red Bulli kasuks

Red Bull läks pühapäeval Prantsusmaa Grand Prix'le, uskudes, et kui nad edastavad Mercedest Le Castellet's, suudavad nad võita kõikjal ning Max Verstappeni (Red Bull) edu on tõstnud Vormel-1 tiitlilahingu uuele tasemele.

23-aastane Hollandi sõitja on peamine takistus Lewis Hamiltoni unistusele kaheksandast MM-tiitlist. Kui sõidetud on pooled sarja etapid, on kõrgeimal positsioonil just Verstappen.

"Tulime Prantsusmaale teadmisega, et see on üks Mercedese tugevatest ringradadest. Nad olid enne viimast ringi juhtinud igat siinset ringi," ütles Red Bulli boss Christian Horner ajakirjanikele. "On fantastiline, et Prantsusmaa nädalavahetuse tulemus just selliseks kujunes. Selle võidu oleks Max pidanud ära võtma juba kaks nädalat tagasi, aga näete, kui tihe rebimine parimate vahel on. Mercedese ja Red Bulli vahe on olematu," lisas ta.

Nii Verstappenil kui seitsmekordsel maailmameistril Lewis Hamiltonil on sel hooajal kirjas kolm võitu, kuid üldseisu juhib Verstappen.

Mercedes seisab parasjagu silmitsi seitsmeaastase domineerimise järgse suurima väljakutsega ja kõik eesootavad etapid on kulla hinnaga. Tehasemeeskondade arvestuses on nad seitsme etapi järel Red Bullist juba 37 punktiga maas.

Red Bulli sõitjad on ainsad, kes on mõlemad sel hooajal võidurõõmu tunda saanud. Mehhiklane Sergio Perez võidutses Bakuus, Verstappen on võidukas olnud mitmel etapil.

Kuna Mercedese sõitja Valtteri Bottas pole kolm järjestikust sõitu poodiumile kerkinud, on Red Bulli sõitjad kujunenud tugevamateks meeskonnamängijateks.

Järgmine etapp sõidetakse 25.-27. juunini Austrias.