Djokovic lahingust Nadaliga: see mäng oli mu elu kolme parima seas

Serbia tennisist Novak Djokovic (ATP 1.) alistas reede õhtul Prantsusmaa lahtiste meistrivõistluste poolfinaalis liivaväljakute spetsialisti Rafael Nadali (ATP 3.). Djokovici hinnangul oli tegu ühe tema parima mänguga, mis ta kunagi mänginud on.

Novak Djokovic lõpetas eile õhtul Rafael Nadali teekonna Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel alistades hispaanlase neljas setis 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2. Pikas lahingus peale jäänud serblase hinnangul oli tegu tema ühe parima etteastega kogu karjääri jooksul. "See oli üks sellistest mängudest, mis jääb igaveseks meelde. See mäng oli kindlasti mu elu kolme parima matši seas," sõnas õnnelik Djokovic pärast võidetud poolfinaali.

Djokovici saavutuse teeb veelgi märkimisväärsemaks see, et Nadal kaotas Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel alles kolmandat korda kogu oma karjääri jooksul. "Et võita Rafaeli sellel väljakul pead sa mängima oma parimat tennist ja täna mina mängisin oma parimat tennist," rõõmustas serblane, kes võib pühapäevases finaalis võita oma karjääri 19. suure slämmi turniiri.

Djokovic kohtub pühapäeval finaalis kreeklase Stefanos Tsitsipasega (ATP 5.), kes jõudis oma karjääri jooksul esimest korda suure slämmi turniiri finaali.