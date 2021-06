Ogier: ma ei osanud arvata, et olen Sardiinias liidrikohal

"Ma ei arvanud, et juhin sel nädalalõpul rallit. Me tegime kõik, mis suutsime ja meie jaoks on ralli väga hästi alanud," lausus prantslane lõunapausil WRC televisioonile.

"Erinev rehvitaktika, kus ma võrreldes teistega säästsin üht pehmet rehvi rohkem - tervet ringi tervikuna vaadates tundub, et kõva rehvi eelistada oli isegi hea mõte."

"Ainus ohumärk oli viimasel katsel, kui sõitsime kahe suure kivi otsa, millest me ei suutnud hoiduda," jätkas Ogier. "Õnneks oli auto piisaval tugev ja tulime lõpuni."

MM-sarja üldliidri sõnul ei olnud teeolud iseenesest väga rasked, aga mõned lahtised kivid siiski varitsesid piloote. "Kaks, millele ma otsa sõitsin, olid arvatavasti eelnevate autode poolt teele toodud ja midagi pole teha - ebaõnne juhtub."

Laupäeval jääb sõita veel neli kiiruskatset. "Pärastlõuna tuleb kuumem, oodata on raskeid teelõike ja väga rasked on need katsed ka rehvidele. Sellest ei kujune lihtne ring, nii et peame säilitama keskendatuse."