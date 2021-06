Hyundai bossi Adamo sõnul jätkatakse sama taktikaga

Nii Portugali, kui Sardiinia etappidel domineerisid esimest poolt rallidest Hyundai sõitjad, aga lõpuks oli ikkagi nende suurim rivaal Toyota see, kes mõlemas sõidus sai rõõmustada oma kahe sõitja poodiumite üle.

Kehvad tulemused viimasel kahel rallil tähendavad, et meeskondlikus arvestuses kasvas vahe Toyota meeskonnaga 27-punktilt 48-punktile.

Sardiinia ralli järel küsitigi Hyundai bossilt Andrea Adamolt, et kas tema meeskonnal tuleks nüüd midagi muuta ja teistmoodi teha. Adamo arvates muutusi vaja pole. "Kui me muudaksime midagi ja teeksime midagi teisiti, tähendaks see, et me tegime Sardiiniaks valmistumisel vigu. Minu arvamus on see, et me ei teinud vigu, sest me juhtisime pikalt nii Portugalis, kui ka Sardiinias," lausus Adamo.

"Ma ei näe põhjust, miks ma peaks midagi muutma, sest minu arvates ei ole keegi siin tiimis teinud ühtegi viga. Ma saan ka meedia rollist aru: te peate lugusid tegema, aga ma tõesti ei näe, et siit mingi loo saaks teha," rääkis itaallane ralliportaalile DirtFish.

Adamo usub, et tema tiim suudab õppida sellest, mis viimastel rallidel juhtunud on. "Ma ei pea oma meeskonnale uuesti enesekindlust hakkama sisendama. Nad ei ole kunagi oma enesekindlust kaotanud," toetas Adamo oma meeskonda.

Autoralli MM-sari jätkub 24. juunil Keenias, kus peetakse hooaja kuues etapp.