Tänak pääses ehmatusega - Hyundaid tabas sarnane probleem, nagu Portugalis

"Üldiselt on päev sujunud. Auto on algusest peale hästi käitunud. Olen saanud hoida head rütmi ja sõita välja samu aegu," lausus Tänak pärast katseid WRC televisioonile.

"Teadsin, et Toyotadel võib olla ees raske ja see on meie võimalus vahet teha. Kui välja arvata viimase katse probleem rehviga, siis on olnud üsna hästi."

Tänak võitis esimesed viis kiiruskatset. Hilisematel lubas ta võita võistkonnakaaslastel, aga tegelik probleem ilmnes kaheksandal katsel - detailidesse laskumata vihjas eestlane, et mured olid sarnased, mis näiteks Portugalis tõi kaasa katkestamise.

"Põhimõtteliselt tean, mis juhtus. Meil on seda viimasel ajal päris palju juhtunud," lausus Tänak ja nimetas olukorda loteriiks. "Mul oli õnne - katse lõpp oli üsna aeglane ja jõudsin finišisse. Aga alati on pisut hirmus, kui sellised asjad juhtuvad."

Kuigi ta edestab tiimikaaslast Dani Sordot enam kui 19 ja Sebastien Ogier'd (Toyota) enam kui 36 sekundiga, siis mingit järeleandmist laupäeval ei ole.

"Nagu viimane katse näitas, peab alati edasi püüdma. Mida suurem vahe on, seda parem. Kindlasti jätkan pingutamist ka homme," lubas ralli liider.