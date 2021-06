Adamol jätkus Tänakule vaid kiidusõnu: ta on sõitnud omas maailmas!

Tänak võitis reede hommikupoolikul kõik neli kavas olnud katset ja oli heas hoos ka pärastlõunal, kui ei jäänud kordagi esikolmikust välja. Kehvemini läks Thierry Neuville'il, kes ei näidanud konkurentidega võrdset tempot ning tagatipuks purunes päeva eelviimasel katsel ka belglase rehv.

"Muidugi on olnud keeruline päev, aga teame väga hästi, et Sardiinia ongi keeruline ralli. Hommikupoolik oli raske, pärastlõunal nägime paranemise märke," rääkis Hyundai pealik Andrea Adamo pressiteate vahendusel.

Tänak edestab enne laupäevast võistluspäeva Sordot 19,4 sekundiga, kolmas on Toyota sõitja Sebastien Ogier, kes kaotab eestlasele 36,2 sekundit. Neuville on enam kui minutilise kaotusega viies.

"Ott on teinud midagi hämmastavat: ta on sõitnud täiesti omas maailmas. Ta on leidnud hea kompromissi kiiruse ja selle mitte väärkasutamise vahel. Dani läks päeva jooksul paremaks ja Thierry puhul saame öelda, et kui ei midagi muud, oli tal vähemalt sündmusterohke päev. Loodame, et ta saab laupäeval aega tagasi teha," lisas Adamo.

Sardiinia ralli laupäevane võistluspäev algab Eesti aja järgi kell 9.08 lähte saava katsega. ERR-i spordiportaal teeb rallist otseblogi.