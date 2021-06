Võrkpallikoondis kaotas treeningmängus Belgiale

Eesti algkoosseisus jooksid väljakule Renet Vanker, Oliver Venno, Ardo Kreek, Timo Tammemaa, Albert Hurt, Märt Tammearu, libero Silver Maar. Eesti tegi palju vahetusi ja mänguaega said pea kõik mehed, vahendab volley.ee.

Kristo Kollo ja Oliver Venno tõid kumbki 11 punkti (+1 ja +7), Renee Teppani arvele jäi seitse punkti (+0). Eesti vastuvõtt oli 57%, rünnak 35%, blokist saadi üheksa punkti ja servilt seitse punkti (eksiti 24 pallingul).

Belgia resultatiivseim oli Mathijs Desmet 29 punktiga (+15). Belgia vastuvõtt oli 34%, rünnak 40%, blokist saadi 16 punkti, servil löödi 3 ässa ja eksiti 30 pallingul.

Kolmapäeval sõidab meeskond Lätti Liepajasse, kus toimub 4.-6. juunini Kuldliiga teine alagrupiturniir.

Eesti on pärast esimest turniiri A-alagrupis kaheksa punktiga esimene, Belgia on seitsme punktiga teine, Hispaania kolme punktiga kolmas ja Lätil on punktiarve avamata.