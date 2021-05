Rannula tänavusest Pärnu hooajast: hästi kihvt grupp sai kokku

"Kõigepealt olen rahul sellega, et sellisel raskel koroonaajal saime väga hästi toimiva satsi, hea keemiaga, töökusega. Nii noori-vanu - hästi kihvt grupp sai kokku," lausus ta ERR-ile."

"Olime väga stabiilsed hooaeg läbi. Eks üksikud halvad mängud tulid ikka sisse, aga kokkuvõttes olen poistega väga rahul. Vähemalt mina sain paar sellist venda küll, keda treeniks kindlasti veel aastaid, kui saaks."

Rannula tunnistas, et finaalseerias sai neil lihtsalt kumm tühjaks. "Eks Edon [Maxhuni] tassis meid esimesel poolajal ja täna näitasid nende [Kalev/Cramo] liidrid klassi ka."

"Väga kindlalt vedasid rünnakul, meil enam jalad ei liikunud ja ei saanud enam kaitses hakkama. Au neile selles suhtes. Kaks mängu pidasime võimsalt vastu ja siis võime öelda, et peale teist mängu kustusime."

Rannulal on treenerina nüüd hõbe ja pronks, kas see tähendab järgmisena kullajahti? "Jahile kindlasti. Aga asi on veel toores. Natuke rahuneme, mõtleme. Meie eesmärk on kogu aeg samm edasi astuda, nii et vaatame."