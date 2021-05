Manchester United jäi fännide protesti tõttu sponsorist ilma

Manchesteris baseeruva Suurbritannia e-kaubanduse ettevõtte The Hut Groupi (THG) logo oleks 1. juulist kehtima hakanud lepingu kohaselt trükitud Unitedi treeningvormile. THG taandus viimasel hetkel, sest kardab, et klubi fännid võivad hakata meeskonna kommertspartnereid boikoteerima.

ManU fännid kogunesid möödunud pühapäeval meeskonna kodustaadionile Old Traffordile, et avaldada meelt klubi omanike, Glazeri perekonna vastu. Protesti tõttu lükati edasi ka 2. mail toimuma pidanud kohtumine Unitedi ja Liverpooli vahel. Meeleavalduste järel on Manchester Unitedi aseesimees Joel Glazer lubanud kiirendada arutelusid, et ka fännid saaksid omada klubi osakuid.